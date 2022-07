En redes sociales a los espantaviejas son asociados con personas vírgenes y poco agradables, sin embargo, el término está asociado a un chico que tiene un gusto en algo friki, hablando con términos raros e incomodando a chicas en cualquier ocasión. En TikTok el término ya es utilizado comúnmente.

El término que usan los millennials y la generación Z es normalmente usado para denostar a aquellas personas que tienen una actitud rara con las mujeres, esperando ligar con ella, pero en lugar de eso las terminan alejando.El

El video de TikTok de la historia del hombre que se hizo espantaviejas ha llamado la atención de miles de usuarios de la plataforma.

Juego de cartas de Yu-Gi-Oh! (Tomada de Video)

¿Cómo un hombre aficionado al ‘Yu-Gi-Oh!’ se convirtió en espantaviejas?

El usuario ‘mugenkiba’ en su cuenta personal de TikTok contó su historia acerca de la ocasión en que su afición logró ahuyentar a una chica en la que estaba interesado y así logró ser “espantaviejas”.

“Después de insistirle mucho a una chica que saliera conmigo ella aceptó”, narra en el inicio del video para posteriormente contar su historia de cómo llevó a una mujer a un torneo de cartas

Aunque tarde él cuenta que no se dio cuenta que quedaron para salir cuando él tenía un torneo del famoso juego de cartas de ‘Yu-Gi-Oh!’, fue así que se le ocurrió decirle a la mujer que lo acompañara, sin embargo, todo resultó de ir de mal en peor.

La mujer espero en una fila junto al hombre para que él pudiera inscribirse en el torneo. Además, ella no desayunó ese día y estaba “rodeada de puros hombres malolientes” describe en el video de TikTok.

El torneo empezó a las 12, pero la mujer se sintió incómoda en aquél lugar y después de jugar 5 rondas del juego notó que ya se había ido; a pesar de buscarla no logró encontrarla.

El “espantaviejas” no culpó a la mujer de que se haya ido, ya que considera que ella al estar esperando por un largo tiempo sin hacer nada se aburrió.

¿Qué consejos le dieron los usuarios de TikTok al espantaviejas?

La comunidad en lugar de criticar al hombre lo han apoyado. Contrario a lo que se creería se han unido para darle consejos.

Los usuarios han comentado lo que ellos harían en aquella situación y por ello algunos hombres le han expresado que quizás no era la chica indicada.

“Ella no es para ti! Tu debes ser tu mismo y hacer lo q te gusta; si ella no pudo con un simple torneo. Imagínate a futuro”, “Que bueno que te diste cuenta que ahí no era... tu sigue con tu camino del yugi (algún día llegará la indicada :3″, se lee en los comentarios del video de TikTok.