Soñar que regresas con tu ex puede ser un tanto confuso e incluso contradictorio para algunas personas, pero este significado no tiene que ver con el fin de Mercurio Retrógrado.

Y aunque soñar con personas de tu pasado, en este caso con tu ex, se considera común, te decimos qué significa soñar que regresas con esta persona.

Aunque cabe recordar que no tiene nada que ver con el fin de Mercurio Retrógrado o que necesariamente busques regresar con tu ex después de haberlo soñado.

¿Qué significa soñar con tu ex? (Brett Jordan / Unsplash )

¿Qué significa soñar que regreso con mi ex?

Si bien los sueños muchas veces son expresiones de los deseos o miedos del inconsciente, muchas veces también revelan cosas que no necesariamente tienen un sentido literal como soñar que regresas con tu ex.

Y no es que el fin de Mercurio Retrógrado te haya mandado a soñar que regresas con tu ex, sino que podría revelar que no has cerrado un ciclo.

Ya sea el querer regresar con tu ex porque extrañas la manera en cómo te hacía sentir o ciertas acciones que en tu presente no tienes, o incluso puede representar un conflicto que tienes actualmente.

Si soñaste que regresas con tu ex y tienes actualmente una pareja, es posible que no te sientas satisfecha en esta nueva relación e inconscientemente lo compares.

¿Qué significa soñar que regresas con tu ex? (Kenny Eliason / Unsplash )

Soñar que regresas con tu ex también representa la necesidad de un cambio

La confusión de soñar que regresas con tu ex es completamente normal, pero no siempre revela el deseo de querer estar nuevamente con esta persona ni el fin de Mercurio Retrógrado.

Sino que también soñar que regresas con tu ex es una señal de que necesitas un cambio en tu vida, ya que deseas no quedarte estancado en algún aspecto de tu vida.

Y el soñar que regresas con tu ex, también podría revelar la necesidad de darle un cierre a este aspecto de tu vida que te pide un cambio para no caer en la monotonía.