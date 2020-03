"Quédate en tu puta casa" se escuchó a todo volumen mientras los transeúntes lucían apenados.

Un video que se ha hecho viral en Twitter muestra el momento en que dos chicas ponen la famosa canción de "quédate en tu puta casa" a todo volumen gracias a una bocina, con el fin de concientizar y molestar a sus vecinos, quienes se encuentran en la calle.

El divertido momento se difundió rápidamente gracias a la reacción de una señora que, enojada, voltea directamente a la ventana con el ceño fruncido, como retando a las jóvenes que la juzgan. " Nunca voy a superar su cara ", se lee en la leyenda del tuit.

Cabe mencionar que la señalada era la única que no contaba con cubrebocas, entre los demás transeúntes que pueden apreciarse en el video. No obstante, este detalle puede deberse a que la mujer quizá ya no encontró mascarillas disponibles, y esta es precisamente la razón por la que el clip ha causado controversia.

Los internautas se dividieron en dos bandos: los que aplauden la acción de las jóvenes en un intento de crear conciencia generalizada, y los que advirtieron que probablemente esas personas no tuvieron de otra más que salir a las calles de España para continuar trabajando.

"O me quedo en casa y me muero de hambre, dura decisión", "Es chistoso pero tal vez no anda de compras, se ve que van o vienen de su trabajo, hay gente que desgraciadamente no puede quedarse", "De verdad que horrible sentido del humor, de muy mal gusto " y "Qué mala onda, pero me dio mucha risa", fueron los principales comentarios.

