Una persona con una botarga de Pikachu fue a la Basílica de Guadalupe a darle las gracias a la virgen. El momento se viralizó en TikTok.

El amigo de Ash Ketchum fue captado dándole las gracias a la Virgen de Guadalupe por haberle ayudado a su entrenador a ganar la Liga Pokémon.

A través de TiKTok el usuario @alex_arias21 compartió un video donde se observa una botarga de Pikachu enfrente de la imagen de la virgen en la Basílica de Guadalupe.

Al parecer en el Día de la Virgen de Guadalupe, a un fanático de Pokémon se le ocurrió la idea de darle las gracias a la santa de una manera muy original.

Pikachu en la Basílica de Guadalupe (Tomada de video/@alex_arias21)

El público opina acerca de la aparición de la botarga de Pikachu en el video de TikTok

En la red social, dentro del video, se pueden leer los diversos comentarios de parte los usuarios, quienes también se han reído de los hechos.

La botarga de Pikachu dentro de la Basílica de Guadalupe llamó la atención de más de 250 mil 300 personas en TikTok y algunos han emitido su opinión acerca del video.

“Que raro ver a Pikachu en el ambiente donde le decían que era del diablo”, “Misa a las 7 pero incursión contra un legendario a las 7:30″, “Esto es demasiado surrealista... jajajajaja”, “Este humor está superior we”, se lee en los comentarios del video de TikTok.

Video de TikTok (Tomada de video)

Por otro lado, hubo personas que han quedado impresionados ante la persona que se atrevió a ir con la botarga de Pikachu a ver a la Virgen de Guadalupe.

“México cada día me sorprendes más de lo surrealista que llegas a hacer, pero como te amo por serlo también”, “Mi mamá no me creía cuando le mostre la foto, ahora ya tengo prueba en video gracias a ti”, “Imagínate ser de Europa y perderte semejante surrealismo”.

Gracias al video de TikTok el creador del video ha ganado una gran reputación en la red social y también muchos se han reído por lo irreverente que fue ver a una botarga de Pikachu en la Basílica de Guadalupe.