A través de su cuenta de Twitter, un joven pidió ayuda a los internautas con 20 pesos para llevar a su novia a ver la nueva película de los ‘Minions’.

De acuerdo con el tuit que escribió este usuario, si no invitaba al cine a su pareja, no habría “final feliz” en su cita.

Cabe destacar que la publicación de auxilio, donde se pedían los “20 varos”, tenía arrobado al conductor de televisión, Adrián Marcelo.

“@adrianm10, ayuda, mi novia me está chingue y jode que quiere ir a ver los Minions pero alc solo tengo 20 varos en la tarjeta, aliviáname con algo si no hoy no coj*”, escribió el joven.

Pide "20 varos" para llevar a su novia a ver 'Minions' al cine o no habrá final feliz (@adrianm10 / Twitter)

De manera sorpresiva, la urgencia del joven tuvo respuesta de Adrián Marcelo, quien le pidió su número de cuenta y depositó 696.96 pesos, dejándole este mensaje: “Hasta pa´ condones te alcanza. Saludos”

Pero no sólo este individuo recibió ayuda del conductor regiomontano, sino que también algunos tuiteros se sumaron a la causa para que el joven llevara a su novia a ver ‘Minions’.

En las respuestas de Twitter, se pueden ver algunas capturas de pantalla donde se ve que le trasfirieron dinero.

Al final, el joven compartió una foto con su pareja antes de entrar a la función de ‘Minions’ y un pequeño clip de la película para comprobar que si usó el dinero que le donaron.

Eh raza tranquilos por el queso, ni yo sé porque me dieron tanto jajaja, les recomiendo tener Uber eats aunque no compren nada, luego les llegan descuentos chidos y aprovechan como yo hoy, gracias por los buenos comentarios ❣️❣️❣️ pic.twitter.com/9hXdZX6ad0 — Enriqye Gahona (@GEnriqye) June 30, 2022

Pide “20 varos” para llevar a su novia a ver ‘Minions’ al cine o no habrá final feliz; desata comentarios en redes

La historia del joven que pidió “20 varos” para invitar a su novia a ver ‘Minions’ al cine o no tendría un “final feliz” provocó diversas opiniones en redes sociales.

Hubo quien le deseó buena suerte al chico para que pudiera recolectar el dinero que le hacía falta y así tener una cita romántica después de su película.

Meme agradeciendo a Adrián Marcelo por dar dinero el joven que pidió "20 varos" (@HugoChifla / Twitter)

De igual manera, algún internauta cuestionó que este tuitero se atreviera a pedir dinero. “No mam*n si no tienen dinero para que tienen novias”.

Otros destacaron el noble gesto que tuvo Adrián Marcelo para ayudar al joven que quería invitar a su novia al cine.