El perro comenzó a llorar luego de que una mujer lanzara una salchicha en la calle

En redes sociales se hizo viral el video de un perro callejero que llora al recibir comida luego de que una transeúnte de un barrio chino le arrojara una salchicha. La emotiva reacción del tierno animal fue compartida primero en YouTube.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de diciembre, cuando un grupo de jóvenes visitó un parque y antes de entrar se cruzaron con el perrito, que tenía los ojos llorosos y movía rápidamente la cola mientras se acercaba a una mujer. Ella, conmovida le arrojó una salchicha y este lagrimeó todavía más.

Perro lloró al recibir una salchicha pero se negó a subirse al carro



"Mis amigos y yo íbamos de camino al parque cuando lo observamos. Empezó a llorar cuando le dimos comida . Intenté meterlo en nuestro coche después, pero se negó y volvió a saltar a la calle", declaró uno de los testigos a Xiaoxiang Morning Post. Y agregó que el perro temía que lo atraparan.

De acuerdo con el transeúnte, la zona donde se registró la escena es conocida porque existen " ladrones de perros " que llaman su atención con comida, los atrapan y huyen con ellos no sabe para qué. Luego de lo ocurrido, el joven regresó para buscar al animal, pero no ha tenido éxito.

"He tratado de encontrarlo unas cuantas veces, aunque sin éxito. Podría probar mi suerte preguntando a los recolectores de residuos de la calle más tarde. Es un perro con ojos que conmueven. Por favor, no le hagan daño . ¡Espero que alguien no se lo haya llevado!", comentó al mismo medio.

