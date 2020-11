El enfermero confiesa que fue el mejor momento de todo su año

Una foto compartida por The Dodo, portal dedicado a difundir los derechos animales, muestra el momento en que un enfermero residente de Egipto es consolado por un gato callejero tras el trabajo. Ahmed Flaty fue el afortunado que recibió el cariño del minimo.

De acuerdo con el pasante de enfermería, se trató de lo mejor que le ha pasado en todo su 2020, pues debido a la actual pandemia de coronavirus, sus horarios laborales se han elevado drásticamente y en ese mismo instante estaba agotado tanto mental como físicamente.

"Estaba hablando con un amigo y este pequeño gato se acercó a mí. No maulló ni nada, sólo me miró, luego se subió a mi regazo, me miró un poco y se durmió", escribió el joven enfermero en sus redes sociales, admitiendo que los cariñitos del 'michis' fueron como una pincelada al corazón .

Asimismo, Ahmed piensa que es probable que el gato también necesitara de afecto, ya que los "animales callejeros en Egipto generalmente son tratados muy mal". Pero en sus brazos pudo dormir más de 20 minutos hasta que despertó y decidió marcharse dejando una sensación de bienestar en el enfermero.

Ahmed Flaty junto al gato The Dodo

"Había estado en el turno de 12 horas de forma continua durante 20 días seguidos , pero ese gato hizo que todo esto pareciera nada", indicó el trabajador del sector salud. Por este motivo, Flaty reconoció que derivado de la experiencia le gustaría adoptar algún animal, pero sus horarios en el trabajo no se lo permiten.