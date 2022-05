Una perrita residente de Tennessee, Estados Unidos, escapó de casa durante la noche y se fue a dormir en la cama de sus vecinos; entre ambos, acurrucada.

Al despertar, la pareja se sorprendió al darse cuenta de que el animal no era ninguno de sus tres mascotas.

“Me di la vuelta en mi lado de la cama y dije: ‘No, no, no, ese no es nuestro perro’”

Julie Johnson.