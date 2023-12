Una vez más los pasteles Costco han provocado un debate, esto tras hacerse viral un video de una estampida humana por este postre.

El video de la estampida humana por los pasteles Costco sucedió en Xalapa, Veracruz, dura menos de 40 segundos; pero muestra lo solicitados que son estos artículos de repostería.

Vemos cómo el empleado pide a la gente que está esperando que tenga cuidado y no se haga daño; advertencia que cae en oídos sordos, pues todo el mundo se empuja y pelea.

En su desesperación los clientes incluso tiran a una mujer y varias cajas vacías, además de meterse a la parte de la máquinas de la panadería persiguiendo el carrito de los pasteles.

Esto debido a que no se llevan una sola pieza, sino que pelean por dos y hasta tres de los pasteles.

La estampida humana por los pasteles Costco ha provocado varios comentarios

Como suele suceder cada que hay un incidente con los pasteles Costco, muchas personas han comentado al respecto de la estampida humana.

En general los comentarios por los pasteles Costco son de rechazo a este tipo de actitudes, señalando a los clientes como “nacos” y “de pena ajena” por pelearse por un pastel.

Mencionan que “ni están tan buenos” y que en realidad sólo son revendedores que usan esta mercancía para hacer negocio por fuera.

Aunque también hubo algunos que defendieron a los clientes, señalando que muchos de los que critican es probable que se coman un pastel si se los sirven y ahí no preguntan de dónde salió.

Comentarios por los pasteles Costco (Especial)

Mucho se ha discutido sobre los pasteles Costco en 2023

La discusión sobre los pasteles Costco no es nueva, de hecho estuvo presente todo 2023, el video de la estampida humana sólo la volvió a traer a la luz.

Se ha criticado de manera constante las actitudes de las personas con los pasteles Costco, al acapararlos y pelearse por ellos, principalmente para revenderlos.

Las opiniones son encontradas, algunos consideran que no hay problema, pues no afectan a nadie en realidad; mientras que otros no están de acuerdo, ya que han convertido a este producto en algo casi “de lujo”.

Por su parte la empresa no ha hecho una declaración como tal, sólo insinuaciones de que podría limitar la venta de los pasteles a uno o dos por persona, medida que no se ha aplicado en lo general.

