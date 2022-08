En Argentina, una joven organizó su fiesta de cumpleaños en un salón, sin embargo, ningún invitado asistió. Dicha situación provocó que se quejara en redes sociales.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Pilar (@Piliarmijo) expresó su decepción al ver que nadie acudió a una celebración en la que invirtió dinero y esfuerzo.

“Hoy festejaba mi cumpleaños y estoy viendo historias de mis invitados que no podían venir subiendo si sale wana o gull o la concha de sus hermanas pedazo de forros, nunca más”.

Escribió en su tuit la joven cumpleañera que no pudo ocultar su molestia ante la falta de empatía de las personas que no quisieron asistir a su reunión .

Joven organiza fiesta de cumpleaños y nadie asiste (@Piliarmijo / Twitter)

De igual manera, la chica realizó otra publicación para mostrar todo los que sus invitados se perdieron en su fiesta de cumpleaños rosa.

“Se perdieron un cumple rosa muy hermoso, por suerte tengo una familia hermosa que me acompañó”, expresó en su post, el cual venía acompañada de imágenes de la celebración.

Publicación de una joven que se queja porque nadie fue a su cumpleaños (@Piliarmijo / Twitter)

Sus reclamos se hicieron virales en la red social del pajarito azul, que Pilar fue entrevistada por algunos medios locales.

En sus declaraciones, la joven mencionó que para el salón de fiestas invirtió más dinero del que ganaba y que varias insumos se le quedaron , además de que había avisado del compromiso desde mese antes.

Organiza fiesta de cumpleaños y nadie asiste (@Piliarmijo / Twitter)

“Yo fui a sus cumpleaños siempre. Ellos salen a boliches más lejos de donde vivo yo, no sé qué pasó.” , “...la mayoría me dijo que no había problema. Que iban a venir”, declaró.

Al final, Pilar tuvo que cancelar la reservación del salón de fiestas y llevar la celebración a su casa donde su familia la acompañó.

Organiza fiesta de cumpleaños y nadie asiste (@Piliarmijo / Twitter)

Organiza su fiesta de cumpleaños en un salón; se queja porque nadie asiste y desata debate en redes

En Twitter, las publicaciones de la joven quejándose porque nadie fue a su fiesta de cumpleaños rosa provocaron una discusión en redes.

Algunos aseguraron que se le tenía que dejar de dar tanto valor a las fiestas de cumpleaños.

Esto fue contestado por la dueña del tuit, quien expresó que a ella le fascina celebrar y tener la atención de todos en ese día.

Reacciones a la queja de una joven que organizó fiesta de cumpleaños y nadie fue (@Piliarmijo / Twitter)

Algunos apoyaron esa postura y otros realizaron algunos comentarios en contra. Unos más se alejaron de la discusión para mostrar apoyo a la joven cumpleañera.

Halagaron su pastel y todos los preparativos rosas que hizo para festejar a lo grande.