En TikTok, circula un singular video donde se ve a unos estudiantes organizar una fiesta de cumpleaños para su profesora.

Dicho clip muestra la manera en que los alumnos adornaron su salón de clases con tiras brillantes frente al pizarrón y globos rosas.

Además se observa cómo una alumna le canta las mañanitas a su maestra, mientras sostiene el pastel de cumpleaños.

No obstante, su festejo no salió de acuerdo a lo planeado, ya que los estudiantes no se percataron de un pequeño detalle que lo arruinaba todo.

¿La razón? Su maestra no cumplía años ese día, por lo que los alumnos vivieron un momento incómodo, el cual quedó inmortalizado en TikTok con el emoji de payasito.

De hecho, en el TikTok se aprecia la manera en que la profesora les anuncia que muy lindo y todo, pero que ese día no es su cumpleaños.

Hasta el momento, el video de TikTok tiene un acumulado de 4.9 millones de visualizaciones. Además, cuenta con más de 554 mil “Me gusta” y 398 comentarios.

El usuario de TikTok: @joselopez768, responsable del clip de la fiesta fallida de su maestra, intentó explicar lo sucedido.

Por medio de dos videos en los que intentan dar el contexto, el estudiante señala que su maestra, por bromista, no les dijo bien la fecha de su cumpleaños.

Dicha situación fue lo que provocó la confusión de los alumnos, quienes buscaban tener un lindo detalle con su maestra.

Redes reaccionan a la equivocación de estudiantes que le organizaron fiesta sorpresa a su maestra

Los usuarios de TikTok reaccionaron con diversos comentarios al video de los estudiantes que hicieron una fiesta fallida a su maestra por equivocarse de día.

Algunos internautas expresaron su diversión al conocer el epic fail que habían vivido estos alumnos de universidad.

Otros, se burlaron del incómodo momento cuando la maestra les dijo que ese día no era su cumpleaños.

Incluso en TikTok hay quien acusa en la caja de comentarios que los alumnos en realidad no tenían la intención de tomar clase ese día con su profesora.