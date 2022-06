En TikTok circula un video que muestra cómo terminaron cocidos por el calor, todos los huevos de una caja, después de que un hombre los olvidó tres horas en su coche.

Fue la usuaria @alondrah20, quien exhibió a su marido. Ellos son oriundos de Mexicali, ciudad de la República Mexicana donde se han experimentado temperaturas de hasta 44 grados en esta última semana.

“A mi esposo se le olvidó bajar la cartera de huevos del carro por tres horas en Mexicali”, se puede leer en la descripción del video, donde también se aprecia que cada blanquillo está cocinado.

Este clip de TikTok está acompañado con el sonido fatalista de “Oh no, Oh no, Oh no no no”, el cual se ha viralizado mucho en la red social de videos cortos.

Un total de 4.9 millones de personas han visto este video de TikTok y se han sorprendido con la tragedia de esta pareja que se quedó sin su caja de huevos para el desayuno.

Asimismo, 122 mil 800 usuarios de TikTok han apretado el botón de me gusta y casi 800 han comentado esta publicación que se ha viralizado.

Cientos de internautas han comentado el video de TikTok que muestra cómo por las altas temperatura en Mexicali, una caja de huevos terminó cocida debido a que la olvidaron en un coche por tres horas.

Algunos comentarios ironizaron sobre la tragedia de la pareja de esposos, otros se mostraron optimistas. En ese sentido, hubo quien escribió: “Al menos comieron”, “con sal y limón” y “se ahorraron el gas”.

Dicho comentario fue respondido por la creadora del TikTok, quien aseguró que no se había atrevido a probar los huevos cocidos de esa peculiar manera.

Cabe destacar que los usuarios también expresaron su opinión acerca del calor que hay en Mexicali.

Por ejemplo, señalaron que ese tipo de cosas son muy comunes su ciudad. Incluso aconsejaron que cada que salieran a realizar compras llevaran un bolsa con hielera y que debajo de sus productos pusieran hielo.