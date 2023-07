Un video en redes sociales ha estado haciendo que los usuarios lloren de la emoción, pues un abuelito le propuso matrimonio a su novia de la adolescencia en un aeropuerto.

Tal y como muestran las imágenes en el video de TikTok, un abuelito de nombre Thomas, le propuso matrimonio a su novia de la adolescencia Nancy en el aeropuerto de Tampa, Florida en Estados Unidos.

Durante su propuesta estuvieron presentes los amigos y familia de ambos, apoyando a Thomas durante este importante paso.

En el video de TikTok, se ve como el abuelito planeó todo lo que quería decirle pues, al momento de arrodillarse en un cojín y sacar el anillo para su novia de la adolescencia, leyó su carta:

“Mi querida Nancy, han pasado 60 años desde que nos conocimos, 56 años desde que salimos por primera vez, 10 años desde la última vez que te vi y 20 días desde que comenzamos. Siempre has sido de quien me he enamorado desde tus días como porrista. Quiero pasar el resto de mi vida contigo”

Thomas