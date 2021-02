Esta mañana Tomás me cuenta que en la actividad que el profesor propuso de enviarse mensajes de San Valentín, él no recibió ninguno. 💔 Llora porque ni sus amigos le escribieron. Yo de mamá no sé si mis palabras lo reconfortan. ¿Y si ustedes me regalan un mensaje? pic.twitter.com/bcSINuNRaH

— Kathy Aldana (@kathy_aldana) February 18, 2021