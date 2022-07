Desafortunadamente, un niño perdió su osito de peluche y su familia ha hecho todo lo posible para encontrarlo, pegando volantes en las calles.

Los hechos, que se han viralizado en Twitter, ocurrieron en San Mateo Oxtotitlán, Toluca.

Dicha situación ha conmovido a decenas de internautas que se han sumado a la búsqueda del osito de peluche extraviado.

“Hola, salí a pasear con mi papá y perdí a mi oso. Si lo encontraste, ayúdame a que regrese conmigo ya que es mi juguete de apego y es muy importante para mí”.

Niño pierde osito de peluche; su familia pega volantes para encontrarlo

“Tiene 15 centímetros de altura, es muy pequeño.” Es lo que se lee en el volante de búsqueda, el cual contiene una foto del osito, y que recorre todas las calles de San Mateo Oxtotitlán.

Como puede leerse, el pequeño tiene un apego muy especial por el oso de peluche, por tal motivo sus padres se han movilizado por todos lados para dar con el juguete.

Cabe destacar que por encontrar al oso de peluche, la familia dará una recompensa, aunque no se ha especificado en qué consiste la retribución.

Volante de búsqueda del osito de peluche (@QuePocaMadreMex / Twitter)

Niño pierde osito de peluche y su familia pega volantes para encontrarlo; redes se conmueven

Las redes sociales se han conmovido demasiado con la historia del niño que perdió su osito de peluche y que su familia ha pegado algunos volantes para recuperarlo.

Algunos internautas escribieron los mejores deseos esperando a que el pequeño pudiera dar con su oso de peluche que extravió en San Mateo Oxtotitlán, Toluca. .

Otros han aprovechado la ocasión para contar sus propias anécdotas acerca de cuando perdieron algunos de sus juguetes preferidos y se pusieron tristes.

Reacciones al niño que perdió su oso de peluche (@QuePocaMadreMex / Twitter)

“A mi de chico se me perdió mi peluche en un Aurrera, no me olvido nunca de eso”, escribió un internauta en la publicación del osito perdido.

Recordemos que en la infancia es muy común que los niños tengan especial afecto por algún juguete, el cual se vuelve un objeto inseparable para ellos.

Esperemos que con el paso de los días esta historia puede tener una conclusión positiva y que el osito vuelva a las pequeñas manos de sus dueño que lo espera.