La niñera desconocía que eran veganos, pero deberá pagar 12 mil pesos por darles nuggets

Noticias tristes y la de los niños que pidieron una Cajita Feliz a su niñera, aprovechando que su madre no se encontraba en casa. El polémico caso ha generado reacciones encontradas ante la imposición de un estilo de vida a menores de edad.

Una niñera de Estados Unidos (EU) dio nuggets de pollo a los niños vegetarianos que cuidaba y la madre la demandó con 900 dólares (12 mil 112 pesos mexicanos) para reparar el daño emocional que presuntamente provocó en cada uno brincándose su dieta.

La historia fue compartida por la propia niñera a través de Reddit, donde narró que los niños a los que cuidó eran amables y bien portados, pero que fueron ellos quienes le pidieron una Cajita Feliz , y decidió comprárselas debido a que se habían obedecido todas las indicaciones. Además, asegura que desconocía que llevaban dieta vegetariana, pues la madre no le había comunicado nada.

No obstante, cuando esta llegó, se llevó una terrible sorpresa al encontrarlos comiendo nuggets de pollo, por lo que procedió a arrebatárselos de las manos y gritar desesperada tanto a la niñera de 19 años como a los niños. A ella le dijo que era una horrible persona por permitir que sus hijos comieran cadáveres y a ellos los regañó por comer carne.

"Me sacó sin pagarme y más tarde me escribió diciendo que debía pagarle 300 dólares por cada niño por el daño emocional que causé en ellos o que de lo contrario me llevaría a la corte. Y bueno, ahora tengo que pagar. ¿Soy la mala por no pagar dinero para apoyo emocional a una madre vegetariana por haberle dado carne a sus hijos?", escribió la joven.

De acuerdo con la niñera, lleva más de dos años trabajando en esta profesión pero nunca le había pasado algo así, sobre todo porque los padres le comunican siempre qué es lo que los niños pueden comer o no: "Me rehusé a pagar el dinero y le dije que ella debería haberme dicho que eran vegetarianos; yo hubiera respetado completamente la dieta de su familia pero como ella no me dijo, no es mi culpa".