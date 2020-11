La joven se arrodilló aun cuando la nueva novia se encontraba allí

A través de redes sociales se ha divulgado un video que expone el momento en que una mujer se arrodilla ante su exnovio para que vuelva con ella, en plena vía pública y frente a varios transeúntes. Las imágenes se han hecho virales en pocas horas.

En ellas se aprecia que la mujer intenta detener a su exnovio, a quien presuntamente siguió durante varios minutos por una calle de Morelia, Michoacán, cuando este caminaba junto a su nueva pareja. La joven lo jala del brazo, le detiene el paso poniéndose frente a él, le grita y trata golpear a la otra chica.

"Yo ya no quiero regresar contigo, entiéndelo. No voy a regresar, ¿para qué me vienes siguiendo? ¿Ella qué culpa tiene?", le dice el hombre, quien como puede, intenta defender a su nueva novia, que a la vez lo jala del otro brazo para que se retiren del lugar mientras que varios transeúntes se detienen a enterarse del chisme. Entre ellos el señor de los algodones.

Pero la mujer insiste y comienza a insultar a la joven, a lo que el ex se opone empujándole y diciéndole: " Sí, es mi novia ¿y qué? Te está viendo la gente. Ya te dije que no quiero regresar contigo, entiende", recibiendo un jalón de cabello.

El de los algodones: Ta juerte el asunto.jpg pic.twitter.com/BXm3H4CrIg — El Triqui (@El_Triqui_) — El Triqui (@El_Triqui_) November 19, 2020

Y mientras la mujer lo jalonea de su playera, las personas a su alrededor tratan de aconsejarla que lo deje, que no la quiere. Y es allí cuando ella se arrodilla y lo sujeta de la pierna, suplicándole que no se vaya. Entonces, él intenta levantarla y le pide que no haga eso. " Quiérete, reina ", le dicen los testigos.

Codependencia

En tanto, Robert Subby expone en su libro La codependencia, un problema emergente, una posible explicación a la conducta de la mujer: la codependencia es una enfermedad emocional, psicológica y conductual que se desarrolla como resultado de que un individuo haya estado expuesto prologadamente a, y haya practicado, una serie de reglas opresivas, reglas que previenen la abierta expresión de sentimientos al igual que la discusión abierta de problemas personales e interpersonales.