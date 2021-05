Mujer se agacha para no salir en la videollamada de su hija; aún así se ve

Hija le hace una broma a su mamá diciéndole que está en videollamada, la mujer se agacha para no salir en el video.

A raíz de la pandemia provocada por el Covid-19, nuestro estilo de vida se ha modificado mucho, y las videollamadas se volvieron más comunes.

Ya sea al tomar clase, o al tener una junta de trabajo; todos hemos sido testigos en alguna ocasión, de toda clase experiencias divertidas en las videollamadas.

Tener la cámara prendida sin darte cuenta y que los demás te vean en pijama o mientras comes, son pequeños "accidentes" de los que nadie está a salvo.

Tal es el caso de esta mujer, que se agachó mientras entraba al cuarto de su hija para que no la vieran en la videollamada.

Pero agacharse no le sirvió de mucho, puesto que aún así se alcanzaba a ver.

En realidad todo fue una broma por parte de la hija hacia su mamá

Hay que aclarar que la situación no pasó en una videollamada real. La hija le hizo creer a su mamá que si estaba en una reunión de trabajo.

La broma se llevó a cabo el pasado 27 de abril de 2021.

Toco comenzó cuando Victoria Williams, una consultora informática originaria del Reino Unido, le hizo creer a su mamá que tenía una reunión por "Zoom".

A Victoria Williams se le ocurrió hacerle esta broma a su mamá con el único fin de ver cual sería su reacción.

El video se vuelve viral

Al principio del video se muestra únicamente el brazo de la hija y el fondo del cuarto.

Es entonces que repentinamente, Janet, la mamá de Victoria, decide entrar a la habitación.

Pero para no salir en la supuesta conferencia de "Zoom", ella decide agacharse para no salir en la cámara. Aunque a pesar de sus esfuerzos, esto no le resultó.

El video resultó ser tan divertido que comenzó a ganar popularidad alrededor del mundo y de ese modo se volvió viral.

Aunque puede que para la mamá de Victoria no resultara tan gracioso, sin duda para los internautas si lo fue.

Fueron estos mismos internautas quienes no tardaron en hacer comentarios graciosos al respecto.