Muere debido a caída de las escaleras y gana premio de la lotería

Muere por caída de las escaleras y gana premio de la lotería; sus familiares reclamaron el premio de casi 200 mil pesos mexicanos.

De acuerdo con el ‘Daily Mail’ el boleto de la lotería salió ganador después de que el hombre sufriera el accidente en casa de uno de sus amigos.

En redes sociales la historia llamó la atención debido a la irónica suerte que tuvo el señor para morir de una forma tan extraña y después haber ganado la lotería.

En Lanarkshire Norte, Escocia, un padre de familia de 59 años de edad murió debido a las lesiones sufridas al caer de las escaleras durante la fiesta de año nuevo.

El hombre, Andrew Gillon, murió el 7 de enero en el hospital Reina Elizabeth durante una cirugía para quitar la presión de su cuello lesionado.

Sin embargo, después de que el hombre fue sepultado su hija halló un boleto de lotería el cual su padre había comprado antes de la fiesta de año nuevo.

El boleto resulto ganador de uno de los premios de la lotería equivalente a 184 mil 978 pesos mexicanos (8 mil 92 euros).

Su la hija del difunto ganador de la lotería dijo a los medios locales sentir el premio como un ultimo regalos de parte de su padre.

¿Sam’s Club la corrió “por bonita”? Aseguran que era demostradora y no duró ni una semana

Y es que el hombre se habría burlado de su hija, Lisa Thomas, quien no creía que su boleto de la lotería saldría ganador de alguno de los premios.

“Solo recuerdo que dijo, ‘cuando gane no te estarás riendo’ y tuvo razón, no me estaba riendo, estaba llorando”

Lisa Thomas para el Daily Mail