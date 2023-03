Mhoni Vidente de 44 años, salió a dar sus predicciones para el mes de marzo, destacando una donde habló de las redes sociales y su caída por las tormentas solares.

De acuerdo con Mhoni Vidente, desde este mes de marzo comienza a regir la carta del Sol en la Tierra, lo que significa la llegada de la temporada de calor.

Esto traerá consigo que el Sol se acerque más a la Tierra y con ello se desaten varias tormentas solares.

Lo anterior provocará que todas las redes sociales, desde Facebook hasta TikTok, experimenten fallos durante todo el mes y se caigan sin previo aviso.

Mhoni Vidente: 4 signos zodiacales que tendrán buena suerte en marzo (YouTube | Toma de video)

¿Por qué dice Mhoni Vidente que las tormentas solares tirarán las redes sociales?

Mhoni Vidente menciona que esta caída generalizada de las redes sociales se deberá a que las tormentas solares afectarán a los satélites.

En otras palabras, los impulsos electromagnéticos de las tormentas solares dañarán los satélites dedicados a las telecomunicaciones.

Dado que los servidores de las redes sociales llegan a depender de estos en mayor o menor medida, será eso lo que afecte a las redes sociales.

Por ello Mhoni Vidente pide a las personas estar preparadas, por si sus redes comienzan a fallar durante el mes de marzo.

Redes sociales (LIONEL BONAVENTURE / AFP)

¿Mhoni Vidente predijo un apagón tecnológico?

Debido a la mención de Mhoni Vidente, se cree que ella está hablando de un apagón tecnológico por esto de la caída de las redes sociales y las tormentas solares.

Si bien es cierto que una tormenta solar podría causar un apagón tecnológico, no parece que este sea el caso en la predicción de Mhoni Vidente.

Ella sólo se refiere a las redes sociales y su caída, jamás menciona que los dispositivos electrónicos en general dejen de funcionar.

Además esta caída de redes sociales por tormentas solares no sería permanente, si no algo parecido a lo que sucede de manera continua, cuando uno de los servicios deja de funcionar.

Quienes tengan miedo de perder sus datos o información sensible por esta caída, no tienen de qué preocuparse, no será nada para encender las alarmas.

Con información de Mhoni Vidente.