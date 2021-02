¿Caerá un meteorito en México? Te contamos las predicciones de Mhoni Vidente para febrero

La famosa astróloga mexicana Mhoni Vidente ha puesto ha varios a temblar con sus predicciones para este febrero del 2021, en donde vaticina sismos y hasta la caída de un meteorito, además de cuestiones políticas llenas de conflictos. Aquí te contamos un resumen de lo que habló en su video.

Primero, Vidente afirmó que en el continente americano habrá una revelación muy importante sobre la Virgen María, que será anunciada para el bien común. No obstante, personas de poder como Donald Trump padecerán, pues este podría declararse culpable durante el juicio en su contra debido a las múltiples presiones que tendrá a su alrededor.

Predicciones de Mhoni Vidente sobre política

"La carta del ahorcado me dice que Trump no la va a tener nada fácil, por más dinero y abogados que tenga. Yo lo visualizo preso una semana o tres meses, pero no nada más a él, también a uno de sus hijos y a uno de sus colaboradores más cercanos", afirmó Mhoni. Asimismo, dijo que los gobiernos donde rige la izquierda tendrán modificaciones relevantes.

Con respecto a México, anunció que nuestro país recibirá ayuda de Estados Unidos (quizá con 20 millones de vacunas) y Rusia , con la finalidad de que contagios de coronavirus disminuyan y los negocios entre estas naciones salgan a flote. Sin embargo, toda Latinoamérica caminará lenta en el 2021 con respecto a economía.

Sismos y un meteorito para febrero

Por otra parte, vaticina la onda fría "más cruel" y la caída de un meteorito para mediados de febrero en una región cerca de Cuba, Yucatán o en el Golfo de México, aunque piensa que no será grave, pues seguramente sólo veremos el destello de este. Pero también se refiere al desarrollo de sismos en México, Chile, Ecuador, Colombia, Indonesia y España .