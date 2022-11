En su directo de este lunes 28 de noviembre, Mhoni Vidente sentenció el futuro del encuentro de México vs Arabia Saudita del Mundial de Qatar 2022.

La tarotista dijo tajantemente que México perderá contra Arabia Saudita el próximo miércoles 30 de noviembre de 2022, en el cierre del Grupo C.

Si la predicción de Mhoni Vidente resulta cierta, algo bastante probable visto el desempeño de México en el Mundial de Qatar 2022, el combinado sellaría su peor participación en los últimos 30 años.

El partido de México vs Arabia Saudita se llevará a cabo el miércoles a la 1:00 PM, hora de la CDMX.

Mhoni Vidente dando sus predicciones sobre México en la era del Escorpión (@CanalOficial Mhonividente / YouTube)

Mhoni Vidente afirma que México no ganará ningún partido ni anotará goles en el Mundial de Qatar 2022

Por si lo anterior no fuera suficiente, Mhoni Vidente señaló que con la derrota ante Arabia Saudita, México quedaría en último lugar al no ganar ningún partido y no meter ningún gol.

Así es, México no hará un sólo gol en el Mundial de Qatar 2022, lo que indica que la victoria sería relativamente fácil para el combinado de Arabia Saudita.

Siendo esta la primera vez que una selección de México no anota por lo menos un gol en la Fase de Grupos de un Mundial.

De ahí que Mhoni Vidente haya criticado tanto a México desde que antes de que iniciara su participación mundialista.

Héctor Herrera marca a Lionel Messi (Darko Bandic / AP)

Mhoni Vidente vaticina el doble de mala suerte para México en el Mundial de 2026

Mhoni Vidente no se quedó sólo en el partido de México vs Arabia Saudita del Mundial de Qatar 2022, sino que fue más allá, hasta el campeonato de 2026 que será en nuestro país.

Ella menciona que sino se dan los cambios pertinentes en la selección “se las van a hacer y doble en 2026″; de paso se sumo a las críticas a los jugadores y al Tata Martino.

Mhoni Vidente, como muchos otros aficionados al futbol, afirma que el técnico le puso el partido a Argentina para que ganara; lo considera el peor entrenador de la peor selección de épocas recientes.

Asimismo, critica que se haya llevado a tantos jugadores veteranos, como Guillermo Ochoa; cuando selecciones como la de España tienen varios jóvenes como titulares y están dando buenos resultados.

Estadio Azteca, sede del Mundial 2026 (DAVID LEAH / MEXSPORT)

