El Vive Latino continúa en marcha pero los internautas exigen con memes su cancelación.

Pese a que algunos artistas han cancelado su participación en el Vive Latino 2020, el legendario festival de música sigue en marcha mientras que la propagación del coronavirus avanza rápidamente por el mundo.

Es por ello que los usuarios de Twitter exhibieron con memes la irresponsabilidad de los organizadores, al continuar con los planes en lo que para muchos significa un foco de alerta debido a la cantidad de personas que se dan cita en los dos días. Así, el hashtag Muere Latino 2020 generó cientos de reacciones en pocas horas.

Muere Latino 2020 es el tema de moda



Memes como Lord Farquaad dirigiéndose a su pueblo mientras revela que tal vez algunas personas mueran en la batalla, pero se trata de un sacrificio que está dispuesto a aceptar, el cartel del festival editado con síntomas del Covid-19, un grupo de zombies infectados y un sinfín de comentarios reprochando la nula respuesta.

Alguien va a asistir al #VirusLatino2020?



Dicen que el cartel está que te mueres.#MuereLatino2020 pic.twitter.com/YgYKNR4L27 — Leonardo AGeeklar (@iandrew99) March 14, 2020

"Muere Latino 2020. Increíble que no suspendan el Vive Latino, imagínense más de 70 mil personas reunidas allí, muy mal por el gobierno, prefieren su negocio que la salud de la gente...", "Miles de personas de todo México = amplia posibilidad de contagio por contacto de gente que viajó al extranjero en tiempo reciente. Irresponsable no cancelar y asistir", fueron algunos de los comentarios.

¿Quien es el pendejo ahora?

Pepe Madero genio incomprendido.#MuereLatino2020 pic.twitter.com/JTLrGUrG9Z — El Border (@SoyElBorder) March 14, 2020

Hasta el momento, los artistas que han cancelado su participación en el Vive Latino son Enrique Bunbury, Fangoria, Portugal. The Man, All Them Witches, Ambar Lucid, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Usted Señálemelo y Vetusta Morla. En contraste, aquellos que decidieron sumarse al evento son Inspector y Moderatto .

Así se deben ver los asistentes del #MuereLatino2020 en estos momentos. #COVIDー19 pic.twitter.com/Aq0gicEHPt — Pepe Mata (@luispepe_93) March 14, 2020

Dentro del anuncio de la unión de Inspector y Moderatto se informó que Mogwai, así como Rodrigo y Gabriela participarían en el concierto masivo que tendrá lugar el próximo domingo 15 de marzo en el Foro Sol.

No tienen nada de que preocuparse #MuereLatino2020 pic.twitter.com/8wEpdmUJss — Jorge Olvera (@elmacflai) March 14, 2020

Dice el coronavirus que lo espantaste y ya no los va a infectar#COVIDー19 #MuereLatino2020 pic.twitter.com/1dhrDLBuJG — Jesús Padrón (@Padronowsky) March 14, 2020

Yo llegando de Europa bien apurado Porque tengo boletos para el #ViveLatino.#MuereLatino2020 pic.twitter.com/7VsYnxgY6G — Simba (@Leonnisimo) March 14, 2020

#MuereLatino2020?

We con que vayas en metro estás firmando tu sentencia de muerte pic.twitter.com/E2sKlqgHZ1 — Alex Pérez Pineda (@alexperezpineda) March 14, 2020