Inspector y Moderatto, entre las bandas que se suman al Vive Latino 2020

Tras la cancelación de varias bandas para el Vive Latino 2020, se anuncia la participación de Inspector y Moderatto

Luego de que se diera a conocer la cancelación de varias bandas para el próximo Vive Latino 2020 como manera de precaución debido al coronavirus, los organizadores del festival han decidido reemplazarlos con Inspector y Moderatto.

A través de redes sociales se dio a conocer la noticia de que Inspector y Moderatto serían parte del line up del Vive Latino 2020 luego de que las bandas como:

All Them Witches, Fangoria, Portugal The Man, Enrique Bunbury, Gustavo Santaolalla, Biznaga, Ambar Lucid, Black Pumas, Vetusta Morla, She Wants Revenge, Kyary Pamyu, Usted Señálemelo; dieran a conocer que ya no serían participes del festival de música como consecuencia de las restricciones de sus países por el Covid-19.

Asimismo, dentro del anuncio de la unión de Inspector y Moderatto -entre otras “grandes sorpresas”- se informói que Mogwai ni Rodrigo y Gabriela participarían en el concierto masivo que tendrá lugar el próximo domingo 15 de marzo en el Foro Sol.

❤️ ¡Todo listo para recibirlos en #VL20!

Debido a problemas de logística, Mogwai y Rodrigo y Gabriela no podrán acompañarnos...

¡Pero tenemos mucho corazón y grandes sorpresas para el

domingo: Inspector y Moderatto! pic.twitter.com/QYR54NS16a — Vive Latino (@vivelatino) March 14, 2020

El Vive Latino 2020 en tiempos del Covid-19

Frente al coronavirus, te sientes... INFORMADO TEMEROSO NO SE ¿QUÉ ES EL COVID-19?

A pesar de este anuncio, muchos usuarios en redes sociales han manifestado su temor ante un posible contagio de coronavirus pues se estima que al Vive Latino 2020 asistirán poco más de 70 mil personas , además han señalado la falta de emoción luego de que las bandas por las que iban a ir ya no estarán.

De igual forma, los organizadores del evento han anunciado que no habra reembolsos luego de que se diera a conocer la cancelación de las bandas y artistas antes mencionados, situación que ha enfurecido a todos los que ya habían adquirido su boleto para uno o, incluso ambos días.

Invitar a Moderatto para desalentar la asistencia al #VL20 y evitar contagios... pic.twitter.com/BMPb3PTEjW — David Villanueva (@Advilor) March 14, 2020