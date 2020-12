Con divertidos memes los internautas despiden al "caótico" 2020 y reciben el Año Nuevo 2021.

Llega el 31 de diciembre de 2020 y concluye este año que no ha sido tan común, sobre todo por las condiciones en las que actualmente se vive con la pandemia de Covid-19 , la cual no permitirá los habituales festejos de Año Nuevo, y las personas deberán celebrar a distancia. Sin embargo, para levantar el ánimo los memes que despiden al 2020 no pueden faltar.

A través de redes sociales los usuarios ya comienzan a compartir los memes que “describen” cómo termina el 2020, debido a que no se festejará en grande y lo que esperan del 2021.

Nochevieja antes // Nochevieja ahora pic.twitter.com/arxp1L8dTW — MEMES FOR YOU (@TuitsMeme) — MEMES FOR YOU (@TuitsMeme) December 29, 2020

Por medio del hashtag #Adiós2020 los usuarios publican memes con los que esperan que se vaya un año diferente al que aseguran no extrañarán y sobre todo mencionan que ya se lleve al coronavirus .

el coronavirus yéndose hoy a las 00:00 #Adios2020 pic.twitter.com/q4hHQ3HN8J — hector RT al fijado (@hvolade) — hector RT al fijado (@hvolade) December 31, 2020

Que el 2021 sea un buen año para todos. #Adios2020 #feliz2021



El 2021: pic.twitter.com/X4e1EF4ge2 — Ana Sabe Volar (@anasabevolar) — Ana Sabe Volar (@anasabevolar) December 31, 2020

Yo intentando encontrar todo lo bueno que me ha sucedido este año...#Adios2020 pic.twitter.com/iIjOA2Xent — Carlitos Marrón 🔻 (@Elnovat09723714) — Carlitos Marrón 🔻 (@Elnovat09723714) December 31, 2020

A pesar de las complicaciones que se vivieron durante el 2020, hay personas que despiden el año de la mejor manera, destacando que fue una oportunidad para aprender y están a la espera de nuevos retos y proyectos.

#Adios2020 Este video fue el mejor video que recibí este año. No existen límites. El 2021 será un año de conquistas y de victorias pic.twitter.com/2eEBggpkax — Emilia 🇨🇱 (@camilaemiliasv) — Emilia 🇨🇱 (@camilaemiliasv) December 31, 2020

Hechos que marcaron el 2020

Cabe mencionar que, a pesar de que se inició una nueva década, para muchos internautas este 2020 fue un año “caótico” desde que comenzó, ya que hubo retos que enfrentar con las medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19 , pues el no salir de casa durante meses generó problemas de estrés, ansiedad y depresión para algunos.

Además, durante todo el 2020 ocurrieron desastres naturales como incendios forestales en Australia y Estados Unidos, un sismo de 7.0 sobre el Mar Egeo, otro de 6.4 que sacudió a Croacia, y huracanes, por mencionar unos cuantos.