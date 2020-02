El coronavirus no ha llegado a México, pero sí el crucero del meme

Más falsa que tu tía: La supuesta llegada del coronavirus se canceló pero nos dejó varios memes.

Que algo quede claro, no importa cuántas tragedias tenga que enfrentar México, sus ciudadanos siempre estaremos al pie del cañón alimentándonos con risas porque ser felices es lo mejor que podemos hacer antes este mundo cada vez más difícil de llevar.

Así que cuando se lanzó la noticia de que un crucero con destino a Cozumel podía transportar pasajeros contagiados con coronavirus, lo que hicimos fue encender el tren de los memes para sobrellevar el hecho y no dejarse llevar por el pánico.

Memes coronavirus en México. Twitter.

Los mejores memes que nos dejó la falsa noticia



Pero resultó que siempre no y que la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo revocó la cancelación de atraque que había emitido un par de horas antes para que la embarcación no llegara a Cozumel. Así que lo único que se detuvo fueron los memazos.

"Se invalida el aviso de cancelación enviado previamente debido a la rectificación del arribo por Sanidad Internacional en Cozumel"

México ayer: Lo bueno que aún no hay casos de Corona Virus.

El corona virus en un crucero rumbo a Cozumel:

#Coronavirusmexico pic.twitter.com/x06gayAMwd — Una pequeñita ✨ (@ClaudiaLiteral) February 26, 2020

Pero no se piense que por eso nosotros paremos, pues esto ya había arrancado y al confirmarse que no existía riesgo de contagio debido a que el pasajero que presentaba los síntomas en realidad sufre de influenza tipo A , lo que pasó fue que los mexicanos expresaron su sentir tipo de Saiyajin al ser invencibles sólo porque el coronavirus no ha llegado al país.

En Jamaica e Islas Caimán le niegan el arribo a crucero con posible portador de #coronavirus y en México decían ¡no! y después, que siempre sí 😂😂😂 que no se pierda la hospitalidad mexicana 🤣 #Coronavirusmexico pic.twitter.com/V90wBT2kzz — Ariadne De la Torre (@TorreAriadne) February 26, 2020

Los medicamentos con los que México se "preparaba"

Incluso se compartieron mapas interactivos que muestran a México como el rey inmortal, así como distintos memes que hacen alusión a los medicamentos con los que pudiéramos haber combatido al virus.

El coronavirus bajándose del crucero en Cozumel.

pic.twitter.com/x8WgBq4wNT — Tomás (@ElMistersinaloa) February 26, 2020

Por ejemplo el Parecetamol, el Ibuprofeno y el Dicoflenaco. Todos medicamentos con los que hemos tenido que lidiar ante otras enfermedades más por obligación que por gusto, aunque ahora parece todo lo contrario, como si se tratara de una muestra de amor hacia ellos.

Memes coronavirus México. Twitter.

Memes coronavirus México. Twitter.