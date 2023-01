¿Medio Metro ya no rifa? El influencer que se hizo famoso en videos virales de TikTok por su estilo para bailar, disfrazado de ‘El Chavo del Ocho’, ya tiene su propio sonidero.

La feliz noticia parece estarse ensombreciendo, pues según los videos que circulan en TikTok del debut de Medio Metro como sinodero, a pocos les gusta el resultado. ¿Por qué?

Los usuarios de TikTok han reaccionado con críticas hacia Medio Metro por decidir emprender su camino en soitario y también, indicando qué le hace falta al tiktoker para seguir triunfando como lo estaba haciendo.

Video de TikTok (Pinetools)

Medio Metro: Así fue su debut como sonidero

Hace unos días, Julián Ramírez, integrante de Sonido Pirata, dio a conocer que ya no haría mancuerna con Medio Metro, debido a que este pensaba aprovechar su fama en TikTok para lanzar sus propio sonido.

Lejos de mostrarse enojado por la decisión de Medio Metro, el animador de Sonido Pirata dijo que su relación acabó en buenos términos y le deseó éxito.

“Quiero aclara con las personas que tienen eventos conmigo y Medio Metro, ya no nos van a ver juntos, ya no vamos a trabajar juntos, pero va a ser por cuestión de él y no mía. Él me está diciendo que ya por ahí el va a agarrar sus contratos aparte, él ya se va a mover aparte, bendito sea Dios, ya le eché su bendición a mi chaparrito. Que le vaya muy bien” Julián Ramírez, integrante de Sonido Pirata

Sin embargo, la bendición de Sonido Pirata parece no ser suficiente para que Medio Metro vaya a tener éxito. Así parece demostrarlo un video compartido en TikTok de su debut como sonidero.

En la grabación se puede observar a un Medio Metro muy tenso y sin mucha idea de cómo improvisar para animar a los ahí presentes.

Acusan a Medio Metro de traición por su debut como sonidero

Los usuarios de TikTok han reaccionado al video con críticas hacia Medio Metro por dejar al Sonido Pirata, que consideran findamental en el éxito que logró vía redes sociales.

“Medio traicionero”; “una pequeña traición pero ya lo remplazó”; “eso no se hace, no conoces la lealtad, campeón. Que te vaya bien 😁” Comentarios de los internautas

Tan molestos parecen estar los internautas con Medio Metro, que muchos lo tacharon de “traicionero” y le expresaron que siempre preferirán a Sonido Pirata antes que a él.

Otros usuarios de TikTok dijeron haber identificado por qué Medio Metro decepcionó a la gente que gusta de los sonideros, recalcándole la aportación que Julián Ramírez, integrante de Sonido Pirata, le hizo para que se volviera viral:

“El estilo de animar es del Pirata, el de bailar del Medio Metro, eran uno pero se le subió al Medio Metro, ojalá si la arme”; “él sin el Pirata no es nada, el Pirata le ponía todo el sabor”; “Valió madres solo… no comprende que un carro con una sola llanta no rueda 🥱🥱🥱 valió madres Medio Metro”, escribieron algunos internautas.