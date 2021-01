El joven matrimonio afirma que es lo mejor que les pudo pasar, pues eso los ha mantenido unidos

Mientras todos en Inglaterra están esperando el mensaje de la reina, Jen Stephens y Rob Walker, un joven matrimonio, están dándole con todo para desquitarse las ganas acumuladas. Sí, ellos tienen sexo sólo una vez al año y ese día es Navidad. Awww, es hasta romántico.

Y aunque muchos pudiéramos pensar "¿qué le pasa a esta pareja? ¿por qué tanta represión?", la realidad es que para ellos esta fue la mejor decisión que pudieron tomar como matrimonio, pues cuentan, eso los ha mantenido fuertes y unidos.

Sexo una vez al año, ¿una bendición?

¿Cómo empezó todo? Bueno, los residentes de Prestwich, Reino Unido, se dieron cuenta un día de que ya llevaban varios días sin tener sexo pero que eso no había cambiado para nada su convivencia y amor por el otro. Es más, ni lo habían notado, así que Jen Stephens, de 23 años, pidió a su esposo intimar únicamente una vez al año y hacerlo en Navidad.

"Sé que suena loco, pero funciona para nosotros. Ahora nos queremos más y estamos felices de besarnos y abrazarnos durante el resto del año" Jen Stephens, la esposa.

Rob Walker, de 24, aceptó y en 2019 su encuentro en la cama les dio una hija ; Arabella, de ahora tres meses de edad, por lo que asumieron que habían sido bendecidos lejos de afectados, así que contentos, hicieron de ello un estilo de vida y parte de sus creencias: "No estar locos por el sexo no nos incomoda", dice Jen.

"No nos importa la opinión de los demás"

Asimismo, cuenta que para ellos es fácil esperar, pues saben que la recompensa es infinita: " La anticipación y la acumulación valen la pena . Es el mejor día del año, ¿por qué no hacerlo aún mejor? No espero que la gente entienda nuestras reglas. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no nos importa lo que piensen los demás", subrayan.

Pero esperen, aquí viene un dato interesante, al parecer Jen Stephens y Rob Walker no son los únicos que no están tan interesados en el sexo dentro del matrimonio, pues según The Guardian, el 40 por ciento de los jóvenes entre los 18 y los 24 años no ha tenido relaciones sexuales todavía.