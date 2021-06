Mamá publica invitación a fiesta de sus hijos en Facebook; se vuelve viral

Gracias a las redes sociales, es posible apoyar todo tipo de causas, desde grandes proyectos de caridad, hasta pequeñas obras altruistas.

Recientemente, una madre publicó en Facebook una invitación para la fiesta de sus hijos luego de que el festejo no tuviera asistentes.

Para su sorpresa, esta mamá recibió a muchos invitados en la fiesta de sus hijos

Este suceso ocurrió en Apocada, Nuevo León, cuando Montserrat decidió invitar a cualquier persona que quisiera a la fiesta de sus hijos Gera de 5 años y Asís de 4 años.

De acuerdo con la publicación de Montserrat, a todas las personas que invitó le cancelaron la asistencia a la fiesta.

Una madre publicó en Facebook una invitación a la fiesta de sus hijos (Montserrat CM / Facebook)

“Si no me hablan o me conocen, no importa; si gustan venir, el brincolín estará hasta las 11 pm. No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen amigos”, escribió.

“Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís (todos con alguna excusa o simplemente ‘Está muy lejos’”, continúa la publicación de esta mamá.

Tengo chillidog, frituras y pastel. No quiero que la comida se quede, ni que Gera y Asís piensen que no tienen amigos, como ellos me dicen”, finaliza el post de Facebook.

Esta publicación en Facebook se viralizó rápidamente y alcanzó 23 mil reacciones y fue compartido en 22 mil ocasiones.

Dos horas después de publicar esta invitación, Montserrat compartió que “viene llegando gente, la fiesta no está sola, les agradezco mucho el apoyo que nos dan”.

“Las muestras de cariño para mi Gera y Asís, no creo darme abasto con la comida pero espero se diviertan. Gracias totales, los queremos un montón”, agregó en esta segunda publicación.

Montserrat reveló que varios invitados provenían de otros municipios de Nuevo León

Finalmente, en una tercer publicación, está mamá agradeció a todas las personas que asistieron a la fiesta de sus hijos.

“No tengo palabras para agradecerles las muestras de solidaridad y empatía que tuvieron hacia mis hijos Gerardo y Asís”, escribió Montse en esta tercera publicación.

“Mis hijos se la pasaron increíble, personas me decían que venían de otros municipios incluso de García, NL”, finaliza Montserrat.