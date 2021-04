"Primero le deben pedir permiso a ella", piensa la madre, quien educa a su hija sobre el consentimiento

Una madre prohibió a sus suegros besar a su hija sin su consentimiento y el video se hizo viral en TikTok. Brittany Baxter, la mencionada, ha explicado sus razones.

La australiana piensa que nadie tiene derecho a abrazar y besar a su hija, menor de dos años, sin que ella haya dado su permiso primero.

"Como madre, practico el consentimiento con mi hija y esto es algo que realmente me ha estado molestando" Brittany Baxter, mamá.

"¿Podemos empezar a normalizar el hecho de que los niños no tienen que besar a los adultos ?", dice la madre en el video viral de TikTok.

Asimismo, se dijo molesta por el hecho de que sus suegros no han querido respetar las decisiones de la niña, besándola de todas maneras.

Y es que cuando la niña dice que no, ellos preguntan: "¿qué, tenemos que pedirte un beso y un abrazo", pese a que la madre se los ha explicado varias veces.

Lo peor, es que proceden a abrazarla y besarla traspasando los límites de su cuerpo de todos modos, no sin antes usar la manipulación diciendo que la niña está hiriendo sus sentimientos.

"El cuerpo de mi hija no existe para que nadie se sienta más cómodo y amado" Brittany Baxter, mamá.

Ante ello, la madre argumenta que no es su culpa ni culpa de su hija que la generación mayor no se haya tomado el tiempo de aprender cómo regular sus emociones.

"Los sentimientos de nadie serán más importantes que el derecho de mi hija a decidir su propio cuerpo . No tienes que sacrificar tus límites con el fin de aliviar la incomodidad de los demás", señala.

Abrazar y besar a los niños sin consentimiento

Ursula Wagner, de la organización social FamilyWorks, en Nueva Zelanda, asegura que forzar a los niños a besar y abrazar a los adultos, es enviarles un mensaje erróneo.