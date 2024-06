Los memes no han parado con la idea de Oasis regresando en el Corona Capital 2024; pues esto es lo mejor que verás hoy.

El Corona Capital 2024 no deja de estar en las tendencias de las redes sociales, sin embargo, esta vez lo hace acompañado de la banda de britpop Oasis.

Pues luego de que en rumores, se dijera que Paul McCartney, de 81 años de edad encabezaría la edición del Corona Capital 2024, ahora se dice que será Oasis.

Sin embargo, los memes hacen que los fans pierdan las esperanzas con su lógica de que es imposible ver la anhelada reunión de Oasis en el Corona Capital 2024.

Los memes de Oasis regresando en el Corona Capital 2024 son lo mejor que verás hoy (Especial,)

Los memes de Oasis regresando en el Corona Capital 2024 hacen perder toda la esperanza

A través de X, los memes de Oasis regresando en el Corona Capital 2024 hacen perder toda la esperanza de todos los fans.

Pues con creativas, pero lógicas explicaciones es como los memes tiran la idea de Oasis regresando en el Corona Capital 2024.

Por lo que con argumentos, bastante sinceros hace que todos pierdan la fe de Oasis regresando en el Corona Capital 2024, aunque con muchas risas.

Luego de que los memes no hagan recordar “si Oasis no regresó ni cuando fue campeón el City menos lo va a hacer para venir a al Corona Capital”.

Asimismo, hay quienes son más irónicos al decir “ claro gente, por supuesto que Oasis se va a reunir en el Corona Capital y no en Wembley”.

Mientras que otros en su lógica con los memes de Oasis regresando en el Corona Capital 2024 aseguran que “de ser así, no vas a poder pagar ni el boleto general”.

¿Por qué es imposible ver Oasis regresando en el Corona Capital 2024? Noel Gallagher lo explica

Ante la ola de memes de Oasis regresando en el Corona Capital 2024, también ha resurgido un video de una entrevista con el propio Noel Gallagher.

En la cual el cantante y fundador de Oasis, Noel Gallagher, de 57 años de edad, explica por qué no tendría el regreso de la banda en México.

A lo que es claro al decir que “no anunciara el regreso en México”, pero sobre Noel Gallagher asegura que Oasis se acabó.

Tanto directo es Noel Gallagher que dice que si no vistes a Oasis nunca “que mala suerte… Yo nunca ví a The Beatles, nunca vi a The Sex Pistols, nunca vi a The Kinks, así que vive con ello…”