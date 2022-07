La historia de Jeric Rivas, un joven residente de San José del Monte, Filipinas, se ha hecho viral luego de llorar en su graduación porque su familia no asistió a la ceremonia.

Las fotos del estudiante de la Universidad Concepción College circularon ampliamente en redes sociales, tras romper en llanto al notar que nadie lo acompañaba en su graduación.

El joven simplemente no aguantó y se tumbó en el suelo a llorar; “ uno de mis profesores estaba parado en el escenario esperándome y me dio un abrazo . Si bien ese momento me quitó parte de tristeza, terminé llorando frente a todos”, contó.

Jeric Rivas, el joven que lloró en su graduación (Facebook)

¿Quién es el joven que lloró en su graduación porque su familia no asistió a la ceremonia?

Jeric Rivas se gradúo como el mejor estudiante de su clase, recibiendo un diploma en Criminología. Sin embargo, pese a la felicidad que su logró le causó, terminó llorando en su graduación.

Y es que ninguno de sus familiares asistió a la ceremonia, lo que lo obligó a caminar con seguridad, aunque con el corazón roto, cuando fue llamado al escenario.

“Sentí una mezcla de felicidad y tristeza nuevamente. Miré a la derecha, miré a la izquierda, y en la parte de atrás y en el frente, todo lo que vi fueron caras felices que sonríen . Sentí mis lágrimas caer, me senté al lado. Sentí envidia”, contó.

Hasta el momento se desconocen las razones por las que sus familiares no llegaron a la graduación, pero se sabe que esta no es la primera vez .

“A mis padres, que aún no podían aceptarme en su vida, si están leyendo esto, este soy yo ahora y espero haberlos enorgullecido” Jeric Rivas.

Joven llora en su graduación (Facebook)

Según contó Jeric Rivas, cuando era niño recibió una medalla en la escuela por ser el mejor de su clase, pero sus padres tampoco asistieron.

Así, en otra ceremonia, consiguió que uno de sus amigos enviara a sus padres con él. Y a pesar de todo, confiesa que no le guarda rencor a su familia .

Tras viralizarse las fotos del joven llorando en su graduación, trascendió que trabajó en una fábrica y también como empleado de un comercio de comida rápida, además de hacer la limpieza en la Universidad .

Fueron varios de sus profesores quienes se dieron cuenta de la situación y se acercaron a ayudarlo tanto económicamente como de forma moral, hasta que logró graduarse.