Se puso falda para protestar en su graduación, el director le negó el diploma

Luis Villafañe decidió llevar falda como una forma de protesta por el machismo que predomina en la institución

En redes sociales se está viralizando la denuncia de machismo y homofobia de un chico recién graduado del bachillerato, quien asistió a su graduación en falda.

Y es que de acuerdo con el joven Luis Villafañe, alumno de la Escuela Técnica de Juan Bautista Alberdi, en la provincia de Tucumán, al norte de Argentina, el director del colegio lo corrió del edificio, sin que este recibiera su diploma.

Fue por este acto discriminatorio que Villafañe a través de su cuenta de Instagram denunció lo ocurrido publicando una fotografía donde se le ve vistiendo la falda y se lee:

“En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. La homofobia y el machismo en las instituciones escolares EXISTE Y todxs lxs que no cumplimos con la heteronorma estamos y estaremos expuestos a recibir violencia institucional desde que empezamos a cursar hasta el momento en el que nos egresemos (si es que nos dan la posibilidad de hacerlo). Como sociedad tenemos que visibilizar y repudiar toda ésta clase de acciones, por nosotrxs y por lxs que vienen. NO NOS CALLAMOS MÁS!!!”

La falda como una forma de protesta

El estudiante, Luis Villafañe contó durante una entrevista para un programa de radio local, que utilizar la falda era forma de protesta contra el machismo en la institución .

“Llevé la pollera para poder cambiarme en la escuela. Me cambié y al salir del baño, me vio el director y me preguntó que hacía vestido con ropa de mujer. (...) a lo que le respondí: la ropa no tiene género. Me contestó que me tenía que ir”. Luis Villafañe.