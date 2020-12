El tuit de Leandro Taub generó polémica al aconsejar elegir un momento específico para deprimirse

El escritor argentino Leandro Taub aconsejó en Twitter elegir un buen momento para deprimirse, desatando la indignación de miles de usuarios que exigieron una explicación al respecto por tratarse de un tema tan delicado como la depresión.

"Si vas a deprimirte, al menos no permitas que te suceda en cualquier momento del día. Determina un momento específico para deprimirte, sin que interrumpa otras actividades que debes hacer", escribió Leandro Taub en Twitter provocando que cientos de personas pidieran retirar su cuenta si continuará usándola para hablar acerca de un tema del que no está capacitado .

El tuit circuló ampliamente por otras plataformas, en parte para criticar severamente al también asesor en inversiones y economista, pero también para mofarse de la situación con comentarios que usaban el sarcasmo para referirse a que es imposible elegir un buen momento para deprimirse.

"Lo que quiero decir es que ese momento de bajón no sea tu excusa para no hacer lo que tienes que hacer. Que no permitas que la depresión te gane" Leandro Taub.

"10 de la noche, hora de deprimirse", "Cómo no lo había pensado antes. Genio", " Ya puse mi alarma para no deprimirme antes de la 06:30 am, gracias", "Tengo un episodio de depresión muy importante para mañana de 7 pm a 8 pm y no lo pienso posponer" y "Si vas a opinar, al menos no permitas que te suceda cuando estás ebrio", fueron los comentarios más destacados en distintas redes sociales.

Si vas a deprimirte, al menos no permitas que te suceda en cualquier momento del día. Determina un momento específico para deprimirte, sin que interrumpa otras actividades que debes hacer. — Leandro Taub (@LeandroTaub) — Leandro Taub (@LeandroTaub) December 1, 2020

Al respecto, el escritor contestó con un video en el que aclara a qué se refería cuando publicó el tuit, añadiendo que no es psicólogo ni médico y que si algún usuario padece de depresión clínica no lo use a él como referencia del tema, ya que en realidad estaba hablando de aquellas personas " víctimas de sus emociones ".

¿Qué es la depresión clínica?

"A mí me ha pasado varias veces... sentir ese momento de bajón", dijo Leandro Taub. Pero su explicación no calmó las aguas, pues tampoco abordó de una manera especializada e irónicamente también comentó que con esos temas se juego, como lo hizo él mismo... Finalmente, la depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el que los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria.

Existen distintos tipos de depresión y el tratamiento consiste en sesiones farmacológicas y psicoterapéuticas, pero además se aconseja a los pacientes cumplir con las siguientes indicaciones: