En vecindario de Estados Unidos, le rayan el carro al ‘Mike’ equivocado y este comparte poética reflexión en video.

Medios locales de Washington informaron sobre la confusión de un “vándalo” en su ataque , que despertó la furia de una mujer inocente por su carro dañado.

Resulta que, una mañana como cualquier otra, Nedra Brantley encontró un poético mensaje en su carro que la acusaba de “tramposa”.

No obstante, es más que evidente que lo escrito no era para ella , sino para un tal ‘Mike’.

A Nedra Brantley, una mujer que reside en un vecindario de Washington, le destrozaron el carro pensando que ella era ‘Mike’.

Cuando la mujer caminaba por la calle en busca del carro, se percató del daño que este tenía en la pintura, espejos y parabrisas.

Según la policía, Nedra Brantley y su carro habrían sido víctimas de la confusión de un “vándalo” que no dejó más pistas.

Las fotografías muestran los graves daños del carro. Los espejos laterales y parabrisas fueron rotos, las placas están cubiertas de pintura, y una poética reflexión se lee sobre la pintura.

Resaltando sobre el color rojo del carro, escribieron el mensaje “Mike es un tramposo” con pintura negra en aerosol.

Definitivamente se trató de un fatal y -casi- irreparable error, pues el carro “no pertenece a ningún Mike”, acusó la mujer.

En entrevista con medios locales, Nedra Brantley mostró su carro totalmente dañado por el “vándalo”.

Además, contó cuál fue su reacción cuando descubrió el ataque.

“Grité. Me sorprende que nadie en el vecindario me escuche porque grité tan, tan fuerte, porque no esperaba que esto sucediera.”

Nedra Brantley. Dueña del carro