La cuarentena ha resultado más difícil de lo que nos imaginamos. Tanto así, que a un joven lo llevó a la humillación extrema al pedirle la contraseña de Netflix a su exnovia durante este periodo de aislamiento, a pesar de que sabe "la hizo específicamente mierda".

Pero no contaba con la astucia de la chica, quien luego de superar su última relación, al recibir el mensaje lo publicó en Twitter con la siguiente pregunta "¿sus ex cómo andan en la cuarentena? El mío en forma de pelotudo", desatando un hilo de reacciones.

Desfachatez nivel cuarentena: Le pide el Netflix a su ex



El mensaje del "pelotudo" es el siguiente: "sé que nosotros terminamos mal y yo específicamente sé que te hice mierda . Pero siempre recuerdo que me dijiste que ibas a estar ahí para mí. Te quería preguntar si no me prestas tu contraseña de Netflix".

De acuerdo con el relato de la joven, por supuesto que no le pasó la cuenta, lo mandó muy lejos y además lo bloqueó para que no vuelta a tener el cinismo de escribirle. No obstante, los comentarios por parte de otros internautas no se hicieron esperar, desatando el hilo de "sé específicamente que te hice mierda, pero (agregue lo que sea más conveniente)".

Sus ex cómo volvieron en la cuarentena? El mío en forma de pelotudo pic.twitter.com/DdX1MLzRHQ — cami schumacher (@CamiSchumac30) March 30, 2020

"Cóbrale las sesiones de terapia que hiciste por su culpa", "JAJAJA, tiró el discurso motivacional y cerro pidiendo Netflix" y "Me acuerdo que me dijiste que siempre ibas a estar para mí , JAJAJA, qué asco", fueron las principales reacciones.

Un caso similar es el una joven de 24 años rompió la cuarentena con el único objetivo de dejar una bomba molotov en la casa de su novio, ubicada en Nueva Jersey, Estados Unidos. El incidente se produjo el pasado miércoles 25 de marzo, fecha en la que la acusada quedó a disposición de las autoridades.