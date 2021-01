La mujer compró 300 roscas para revenderlas más caras, causando un intenso debate en redes

Sayra de la Cruz es un mujer de Villahermosa, Tabasco, que ha sido apodada en redes sociales 'Lady Rosca', debido a que compró 300 roscas en el Sam's Club con precio de 99 pesos cada una, para después revenderlas en 150.

Las fotos de la emprendedora se viralizaron rápidamente en Twitter, causando un intenso debate entre usuarios que aplaudieron su iniciativa, y a quienes les pareció un abuso que revendiera las roscas 50 pesos más caras. Y aquí es donde te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú?

#LadyRosca es una mujer que sabe hacer negocios, no es emprendedora pero tampoco una abusiva, ella compro un producto y lo vendió más caro.



La rosca no es un producto de primera necesidad, es un privilegio, así que no hay abuso. pic.twitter.com/IhSGm6bgU5 — Jesús Rodríguez (@Livre_Noir_) — Jesús Rodríguez (@Livre_Noir_) January 9, 2021

¿Iniciativa o abuso lo que hizo 'Lady Rosca'?

Algunos de los crueles comentarios de Twitter se enfocaron en el hecho de que la mal llamada 'Lady Rosca' se habría acaparado de los alimentos para hacer negocio, restándole oportunidades a quienes pudieron comprar sus rocas en menos de 100 pesos, pero también hubo quienes criticaron su aspecto físico. Sin embargo, rápidamente la historia dio un giro inesperado.

"No saben cuánto me gustaría responder cada uno de los bellos mensajes que me envían, estoy muy agradecida con Dios porque siempre pone una oportunidad para mejorar día con día" Sayra de la Cruz, 'Lady Rosca'.

Y es que cientos de internautas la defendieron argumentando que no hizo nada malo pues ella es libre de comprar cuantas roscas quiera y además, quienes decidieron adquirirlas con Sayra lo hicieron con voluntad, sin haber sido forzados. Asimismo, subrayaron que sus acciones no hablan más que de sus ganas de trabajar y salir adelante.

#LadyRosca

1 Costco es una empresa que se enfoca en vender a mayoreo.

2 Son artículos de temporada no primera necesidad.

3 Detrás de eso hay un esfuerzo, ambición y visión de alguien que quiere tener un ingreso para ella y su familia. pic.twitter.com/fbg6PHFh8A — Edgar Sanchez (@Edgar117Sanchez) — Edgar Sanchez (@Edgar117Sanchez) January 9, 2021

'Lady Rosca' responde a las críticas

Tras la polémica, Sayra de la Cruz dio la cara asegurando que está orgullosa de su trabajo ya que logró vender todas las roscas y ahora sólo tiene buenos deseos para las personas que le enviaron mensajes por lo sucedido (incluyendo a quienes la criticaron). Asimismo, aclaró que no usó vales o apoyos del gobierno para comprar las roscas de reyes, como señalaron algunos.