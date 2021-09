En redes sociales, es muy común encontrar historias desafortunadas sobre prestadores de servicios. Tal es el caso de la anécdota de esta fotógrafa.

A través de un hilo en Reddit, la joven contó el trago amargo que vivió luego de ‘regalar’ su trabajo como fotógrafa para la boda una amiga .

Y es que, según dijo, ella decidió renunciar en plena fiesta por el constante ‘maltrato’ que vivió durante el evento.

La joven, que prefirió mantenerse en anonimato, aclaró que la fotografía jamás ha sido su profesión.

Sin embargo, debido a su trabajo como peluquera de perros, suele tomar algunas imágenes de las mascotas para subirlas a redes sociales.

Desde hace algunos meses, ella había recibido la invitación para asistir a la boda de una amiga .

Cuando la futura novia se enteró que la joven tenía un poco de experiencia como fotógrafa, le propuso ser quien capturara cada momento de su boda.

“Acepté ser su fotógrafa a precio de amigo, pero le dejé claro que yo no tenía experiencia”, se lee al inicio de la historia.

“Le dije que no era realmente mi fuerte, pero me convenció diciendo que no le importaba que fueran perfectas; tenían un presupuesto reducido y acepté hacerlo por (5 mil pesos) para un evento de 10 horas.”

Usuaria en Reddit