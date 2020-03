Su nieta lo visitó y le contó a través de una ventana sobre su compromiso para evitar riesgos de contagio.

De las noticias más tristes que nos ha dejado el Covid-19 es la de una joven que visita a su abuelo en cuarentena para anunciarle su compromiso, pero lo hace a través de una ventana para evitar el riesgo de contagio por coronavirus.

Visita a su abuelo en cuarenta. Tomada de Twitter.

La foto se viralizó en Twitter causando exactamente lo que se lee en la descripción: como si alguien nos apachurrara el corazón sólo de pensar que en esa escena faltó un abrazo tierno, grande, fuerte y reconfortante, como sólo los abuelos saben darlos.

Quererse de lejos, así hizo ella con su abuelo en cuarentena

La principal razón por la que esta chica no entró a la casa de su amado abuelo es que se sabe que los adultos mayores son más propensos a contraer el virus Covid-19 debido a que su sistema inmunológico no es tan fuerte como el de los jóvenes.

Así que entre lágrimas y aguantándose las ganas de besarlo, lo único que alcanzó a hacer la nieta fue a colocar su mano en el cristal de la ventana comunicándole que lo quiere, y la respuesta fue exacta y perfecta. Él también levantó la mano y la puso sobre el cristal como sujetándola.

Sentí que se me apachurró el corazón con estas fotos; una nieta diciéndole a su abuelo que se va a casar pero haciéndolo a través de una ventana para evitar riesgo de contagio de Coronavirus 🥺 pic.twitter.com/34CtO4tLdb — No sabo multiplicar (@UnTalFredo) March 17, 2020

Entre los principales comentarios que causó el post están: "Es un momento que a cualquiera le gustaría documentar y tenerlo por siempre", "¿Y por que no pospuso la boda y la noticia para que no tuviera que hacerlo de ésta manera?" y "Me muero de amor ".

Aunque hasta el momento se desconoce dónde se registró el conmovedor momento, usuarios de redes sociales han comentado que podría tratarse de Italia, el país europeo que ha reportado 368 muertos por coronavirus en tan sólo 24 horas, tratándose de la nación más afectada por la pandemia del Covid-19.