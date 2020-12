Las fotografías del hecho romántico se hicieron virales en redes sociales.

La relación amorosa de unos jóvenes argentinos se ha hecho viral, luego de que compartieran un emotivo momento que conmovió a los usuarios en redes sociales.

Y es que la joven enamorada compartió tres fotografías en su cuenta de Twitter, en las que se ve a su novio junto a un perro cachorro, debido a que él hizo un gran recorrido para ir a visitarla.

La internauta escribió que su novio hizo 95 kilómetros en bicicleta para ir a verla, y además llevó a su perro, “no sé si está loco o es amor”.

mí novio hizo 95km en bici y con mí perro para verme, no sé si está loco o es amor pic.twitter.com/pOGy28JGtm — ɐƃos (@1agosimpini) — ɐƃos (@1agosimpini) December 6, 2020

Posteriormente, el joven novio afirmó en otro tuit que recorrió esa distancia de esa forma porque la ama.

La joven pareja no esperaba que las fotos obtuvieran miles de reacciones, sin embargo, lo usuarios de Twitter hicieron comentarios como: “el amor es puro”, “esto me da ganas de enamorarme”, “el amor es locura” , “¿Dónde se consigue uno de esos, o ya no existen?”, “creo que jamás me van a querer tanto”.

lpm que envidia ☹

Y a mi ex ni siquiera le daba la voluntad para subirse en un ómnibus y venir a verme, deja JAJAJAJJAJA https://t.co/LDMmCgoWtF — Candee💫❤ (@Candee20455001) — Candee💫❤ (@Candee20455001) December 8, 2020

También hubo internautas a los que les llamó la atención el perro, no obstante, algunos aseguraron que no son formas de transportar un perro y que se trataba de maltrato animal.

Podemos hablar de LO HERMOSO que es ese labradorcito blacki?????? — нαɴɴαн мoɴтαɴα  (@_victoriuss) — нαɴɴαн мoɴтαɴα  (@_victoriuss) December 7, 2020

Todo bien!! Pero eso es inhumano para el perro. — Novak.Rosarino,leproso,buen tenista (@Novak12926179) — Novak.Rosarino,leproso,buen tenista (@Novak12926179) December 7, 2020