Luisito Time afirmó que sus videos son sátiras que reflejan diversos problemas sociales

El hombre que se viralizó hace unos días en Twitter, tras aparecer en un video asegurando a la Policía que era un ingeniero y físico de Chernobyl, después de chocar una camioneta, reapareció en redes sociales para explicar lo que en verdad sucedió ese día.

Durante una transmisión en vivo a través de Facebook, el joven mejor conocido como ‘Luisito Time’ aclaró que el momento captado en la grabación se trató de un montaje.

“Obviamente no estaba drogado, obviamente no choqué el coche, sólo es un video que estuvo planificado, todo fue actuado”. Luisito Time

El influencer, radicado en Hermosillo, Sonora, suma casi 20 mil seguidores en su página de Facebook, donde comparte contenidos de comedia, “con la finalidad de divertir, CREAR CONCIENCIA y hacer pasar un momento agradable al espectador”, según describe él mismo.

En su transmisión en directo, Luisito Time señaló que su video viral del ‘físico de Chernobyl’ es una sátira de las situaciones en las que se llegan a ver envueltas las personas involucradas con drogas, pero sin ánimos de ofender a nadie.

“Obviamente todo es actuado, es broma, es cura, es una personificación de un rata, así le pongo al personaje, porque caracteriza la típica problemática de las personas que caen en drogadicción, que caen en andar robando, que caen en ciertos problemas sociales que muchos conocen” Luisito Time

Luisito Time también cuenta con un canal en YouTube y perfil en Instagram , donde sube vídeos en los que interpreta a otros personajes polémicos, como un predicador que lucha contra las feministas y los trabajadores de centros nocturnos.

Ante los internautas que han manifestado su desacuerdo con el contenido que sube a sus redes, el vlogger comentó que respeta todos los puntos de vista.