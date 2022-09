El pescador brasileño Romualdo Macedo Rodrigues sobrevivió flotando a la deriva en el mar gracias a un congelador y así lo rescataron.

El hombre sobrevivió 11 días en el Océano Atlántico en agosto y logro refugiarse dentyro de un congelador, esto después de que su embarcación se hundiera. El ha relatado con sus palabras que el objeto lo considera como un milagro.

Después de que su barco se hundiera debido a unas grietas que hicieron que se llenará de agua el hombre narra que saltó al congelador para intentar mantenerse con vida flotando en el mar.

La historia llamó la atención debido al inesperado final que tuvo Romualdo Macedo. La historia pareciera sacada de una película, pero existe un video que prueba como el hombre fue rescatado en el congelador.

Aquí un video de cómo fue encontrado el hombre en el congelador flotando en el mar:

Tras pasar 11 días en el Océano Atlántico Romualdo fue encontrado por un grupo de pescadores frente a la costa de Surinam.

El hombre después de ser encontrado en el congelador y posteriormente rescatado fue revisado en un hospital local. Ahí Romualdo contó su terrible experiencia sobreviviendo en el mar y dijo que cuando lo encontraron sintió cómo si volviera a nacer.

Al llegar al hospital el hombre fue diagnosticado con desnutrición y deshidratación, miedo y ansiedad.

Romualdo cuenta que gracias al congelador logró sobrevivir a un ataque de unos tiburones y todos los días le rezaba a dios para que alguien lo rescatara. Además, cuenta que no durmió durante varios días.

“Los tiburones rodearon el congelador, pero se fueron. Pensé que me atacarían. Me quedé arriba (del congelador), no dormí. Vi el amanecer, el atardecer, pidiéndole a Dios que enviara a alguien a rescatarme”.

Romualdo Macedo Rodrigues