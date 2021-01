Lo ataron a un árbol con un letrero donde se leía: "Odio pagar por tatuajes"

Las fotos de un hombre atado a un árbol corrieron rápidamente a través de las redes sociales de Hanoi, capital de Vietnam, donde el susodicho se negó a pagar por un tatuaje y el dueño del estudio lo envolvió en su papel de víctima, le colgó un letrero y lo exhibió a la mitad de la calle.

"Odio pagar por tatuajes", se lee en el cartel que le colgaron y que hizo pensar a los transeúntes que todo se trataba de una broma o o una campaña publicitaria, sin embargo, horas más tarde el tatuador, quien narró qué fue lo que había pasado y por qué decidieron atarlo.

"Le hice un tatuaje y el hombre no lo pagó completo"

Apodado 'NQT', el hombre dijo que el joven de las fotos había acudido a su estudio para colocarse un tatuaje, pero cuando llegó el momento de pagar la cuenta, sólo entregó una parte de la factura y nunca regresó a pagar el resto, pese a que le habían otorgado la posibilidad de no pagar todo el mismo día.

Para cuando el dueño se dio cuenta de que nunca saldarían la cuenta, le pidió ayuda a sus amigos para buscar al responsable y cuando lo encontraron, lo llevaron a la tienda para darle una lección: "Decidimos despojarlo de su ropa, envolverlo en plástico y atarlo a un árbol fuera, como castigo", contó.

Hombre atado PHÀP LUÂT

Además, 'NQT' agregó: "Este joven tenía un tatuaje hecho en sus brazos, pero no lo pagó completo. Después de eso, este tipo no volvió a pagar y me evitó hasta hoy. No obstante, hasta el momento no queda claro cuánto tiempo el hombre estuvo atado a un árbol, sin camisa y con el anuncio colgando .

Lo cierto es que el tatuador confesó que finalmente se compadeció de él y decidió liberarlo debido a que mientras permaneció atado le repitió en varias ocasiones que la verdad no tenía dinero para pagar , aún cuando sí intentó hacerse de un trabajo para saldar la deuda.