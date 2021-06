Hermanos Leninismo y Comunismo asisten a boda de Socialismo; se vuelven virales

¿Te imaginas conocer a tres hombres llamados Socialismo, Leninismo y Comunismo? Lo más probable es que pienses que esos nombres son de lo más inusuales en una persona.

Pero te asombrará saber que, en la India, realmente existen tres hermanos llamados Leninismo (Leninism), Socialismo (Socialism) y Comunismo (Comunism).

Recientemente la boda de Socialismo se hizo viral debido a los peculiares nombres de él y sus hermanos.

La boda de Socialismo se llevó a cabo el pasado domingo 13 de junio en la localidad de Seelanaickenpatti, en lndia.

El nombre de su esposa es Mamta Banerjee.

El papá de los tres hermanos lleva el nombre de A. Mohan, quien por su parte, explicó que eligió los nombres de sus hijos luego de la disolución de la URSS.

De acuerdo con el papá, el motivo de los peculiares nombres de los hermanos es para “reiterar que el comunismo sobrevivirá mientras haya existencia humana en el mundo”.

Posteriormente, el papá de Leninismo, Socialismo y Comunismo, dio a conocer que, en caso de haber tenido una hija, la habría llamado “Marxismo” (Marxism).

A. Mohan también explicó que sus hijos tuvieron dificultades cuando eran niños, debido a sus singulares nombres.

Algunas de esas dificultades se presentaron al ser admitidos en la escuela, cuando necesitaron atención médica, o al hacer amigos.

Por su parte, Leninismo contó que sus amigos no podían pronunciar bien su nombre, y que le preguntaban acerca de su religión o se burlaban de él.

También explicó que cuando le preguntaba a su papá por qué se llamaban así, él solo se limitaba a responder que estarían orgullosos de sus nombres cuando crecieran.

“Durante mi época escolar, mis amigos no podían pronunciar bien mi nombre y me preguntaban sobre mi religión y se burlaban de mí por mi nombre. A esa edad, no tenía ni idea de por qué nos llamábamos así y solía preguntarle a mi padre. Nuestro padre solía decir: ‘Será así por ahora, pero cuando crezcáis, estaréis orgullosos de vuestros nombres’.”

Leninismo