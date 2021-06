Gallina se enfrenta a una cobra para defender a sus crías

En redes sociales, es frecuente encontrar videos donde los animales realizan increíbles hazañas para defender sus vidas y la de los suyos.

Recientemente, se ha viralizado un video donde se puede ver a una gallina que se enfrenta a una cobra para defender a sus pequeñas crías.

Usuarios comentaron que, en realidad, la gallina protegía a un grupo de patos del ataque de la cobra

En el video se ve a la gallina arrinconada en una esquina mientras intenta cubrir a su pollitos de una cobra que intenta atacar.

Durante un par de veces, la cobra lanza mordidas mientras que la gallina altea para alejar al peligroso reptil.

El video suma más de 340 mil likes en TikTok y fue compartido por el usuario ‘@az_david_900k’

“Si te queda duda del por qué mamá vale oro mira este video”, se puede leer en la descripción de este video que fue publicado el pasado 7 de junio.

En los comentarios, usuarios señalan que, en realidad, la gallina no defendía a sus crías, sino que estaba protegiendo a un grupo de patos.

Mientras que otros seguidores recalcaron que la persona que grabó no ayudó a la gallina. “¿Por qué el que graba no hace nada?”, “Y el que graba no hace nada”, fueron unos de los comentarios.

En 2017, se viralizó el video donde un gallo también se enfrenta a una cobra

El comportamiento de la gallina no es inusual, ya que las aves suelen alimentarse de serpientes; incluso, los gallos matan y comen especies venenosas cuando resulta necesario.

En 2017, se viralizó un video donde un gallo pelea contra una cobra y al final, el ave termina devorando al reptil.

La relación entre gallos y serpientes también ha aparecido en la mitología. En algunas historias, el canto de un gallo es letal para la serpiente mitológica conocida como basilisco.