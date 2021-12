Australia: Araña gigante sorprende a funcionaria durante conferencia (VIDEO)

En Australia, una araña gigante sorprende a funcionaria durante conferencia. El hecho quedó grabado en video y su reacción se hizo viral en redes sociales.

La funcionaria se llama Yvette D’ath y es la responsable del departamento de sanidad en el estado de Queenland.

La funcionaria australiana daba una conferencia sobre Covid-19 y, de repente, alguien le avisó que una araña gigante estaba trepando su pierna .

Yvette D’ath, funcionaria australiana, le tiene pavor a las arañas, pero tuvo que contener su miedo mientras una ‘huntsman’ trepaba por su pierna.

Los hechos sucedieron hace unos días mientras la funcionaria australiana daba una conferencia sobre Covid-19 frente a los medios de comunicación.

La conferencia marchaba con normalidad hasta que un periodista notó que Yvette D’ath tenía algo raro en tu pierna y decidió comentarle.

En seguida, la funcionaria australiana bajó la mirada y descubrió que por su pierna iba trepando una araña gigante, de la especie ‘huntsman’.

Sin embargo, ella actuó con mucha tranquilidad mientras solicitaba ayuda para quitar a la araña gigante de su pierna.

“Esto demuestra cómo puedo mantener el control. No me gustan las huntsman, pero voy a continuar e imaginaré que no tengo una huntsman sobre mí”

Yvette D’ath