"No podía ir, pero si quería su regalo de bodas y la mesa de postres gratis", reclamó la joven

¿Te sientes inmaduro? Una mujer le exigió a su amiga la mesa de postres para su boda, luego de criticarla por no tener novio. Pasó en Guanajuato.

"Una triste historia. Esta gente de ahora no tiene madre" Daniela Castro, usuaria de Facebook.

Daniela Castro, la atacada, compartió a través de Facebook las fotos en donde puede apreciarse la terrible conversación que ya cuenta con miles de reacciones.

Verán, resulta que la trabajadora de la Secretaría de Salud de Guanajuato le había prometido regalarle la mesa de postres a su supuesta amiga, de nombre Karla.

Pero no contaba con lo que pasaría. Y es que tras informarle que no tiene novio, la mujer le retiró la invitación a su boda no sin antes pedirle su regalo.

"Te vas a sentir incómoda. La mesa donde te puse es de parejas. Puedes darme el regalo y después festejamos nosotras" Karla.

Pero no conforme con eso, Karla también le exigió la mesa de postres argumentando que lo hacía para que no se sintiera mal ¿Tantita madre?

Asimismo, también le recordó que se había comprometido con la mesa de postres para la boda, por lo que Daniela la mandó muy lejos, pero ella continuó insistiendo.

La deja plantada con la mesa de postres

Esto, porque ya se había gastado el dinero para hacerse cargo de los postres, así que entró en desesperación y procedió a insultarla. Sólo eso faltaba.

" Si quieres ya no me hables , pero por favor dime que me vas a regalar la mesa de postres", le dijo, dejando claro que esa amistad le importaba un cacahuate.

"Pues no es mi pedo que estás más sola que un perro" Karla.