En redes sociales se ha hecho viral el video del momento en que una conductora exhibe a su compañero completamente en vivo, al ausentarse del noticiario por tener diarrea.

El hecho se registró en HCM Noticias , un programa que se transmite diariamente en Cajamarca, Perú. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer el nombre de ella, siendo el de él Alan Tabul .

Lo cierto es que en el video es posible observar la molestia del conductor cuando su compañera le da la bienvenida y le dice “ ya te veo más rosadito ”, pues previamente lo había acusado de tener diarrea.

- Ya te ves mejor, qué bueno que estés de regreso compañero

- ¿Qué tenía?

- Pues como faltaste el fin de semana

- Pero porque estaba enfermo, pero no con diarrea

- Yo no he dicho nada, te estoy diciendo que qué bueno que estás de regreso

- Ya me contaron que en el en vivo contaste que estaba con diarrea....

El video del momento ahora es viral en Twitter, debido a que él le reclamó en pleno programa, y ella lo retó a negar que tenía diarrea .

- Ya se enojó, míralo. Sólo te estoy diciendo que qué bueno que ya estás mejor

- No, pero ya me contaron que me estabas tirando leña

- ¿Y qué tiene de malo estar enfermo del estómago?

- No pero una cosa es una mentira y otra cosa es decir la verdad

- Ah, cosa que tú no haces

- Yo estaba con un problema de respiración

- ¿Y qué dices tú cuando yo no vengo?

La discusión continúa debido a que ella le reclamó que cuando ha llegado a faltar, también inventa cosas que no tenía, pero ahora no se aguanta.

En redes sociales los internautas criticaron duramente la actuación de ambos presentadores, pues pudieron alegar en privado.

Asimismo, resaltaron la actitud de la conductora, quien a pesar de haber sido arrastrada por la pelea de su compañero, no explotó ni mostró enfado.