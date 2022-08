Al parecer no hay fan más grande Rosalía que la vaca motomami. En un video de TikTok el animal demuestra que tiene todo el estilo de la cantante y incluso los mismos gestos.

El video de la vaca motomami está dando de que hablar en la red social. La creadora de TikTok fue ‘sofi.lesta’.

El gran animal moviendo la boca igual que Rosalía demuestra tener todo su flow y estilo igual que la cantante. Sin embargo, también hay una mujer que intenta competir contra la vaca.

La vaca motomami ha reunido más de 15.9 millones de vistas y a tan solo un día de haberse subido se ha vuelto uno de los videos más populares de la semana.

¿Qué dicen los usuarios sobre la vaca motomami?

El video del bovino ha generado todo tipo de comentarios. Los usuarios han respondido de forma positiva al divertido momento.

La vaca motomami ha sido aplaudida por la mayoría de usuarios, quienes la declaran como el animal más fan de Rosalía. Los usuarios han mencionado que el video les ha parecido original.

“Mi tiktok favorito”, “Creo que llegué al mejor TikTok del mundo”, “JAJAJJAJA amo”, “Está muy difícil de escoger a quien apoyar”, se lee en los comentarios del video.

Ningún otro video de redes sociales le llega a la vaca motomami. Los usuarios han decidido que este es su video favorito y ha recibido máas de 3.4 millones de vistas.

“Si no llega al millón de views no se que le pasa a este mundo ! Jajajajaja es buenazo”, “AMAMOS”, “Video ganador”, “Lo mejor que he visto”, “Jajajajaja El mejor video que he visto”, se lee en los comentarios de TikTok.

Solamente Rosalía puede ganarle a la vaca motomami

La Rosalía que creó la tendencia solo supera a su fan más bovino. El video de la cantante en TikTok ha recopilado más de 9.8 millones de vistas y cuenta con 47 mil 600 comentarios.

En el TikTok de Rosalía ella misma se muestra que es la mejor haciendo caras y los fans han aplaudido este hecho.

Los usuarios han escrito cosas como: “Necesito esa cara en emoji”. No hay nadie quien supere a la mismísima Rosalía por más que se le intente.