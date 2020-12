Una madre de Inglaterra afirma haber encontrado el rostro de Jesús mientras pelaba una col

La fe mueve montañas y si funciona para inundar de alegría los corazones de una familia residente de Waltham Abbey, en Inglaterra, nadie discute nada. El caso es que la madre afirma haber encontrado el rostro de Jesús en una col.

La pregunta más importante aquí es, ¿por qué no en unos taquitos? Bueno, si Jesús eligió una col nadie somos para reprocharle pero ¿será esto una señal? Aquí te contamos la historia, resulta que Shaunagh Roberts estaba pelando lo que allá le llaman un "repollo bruselas", que no es más que una col, cuando se percató de la figura y le tomó una foto.

La madre está convencida de que era Jesús el de la col

Para la mujer de 34 años, era tan similar al rostro de Jesús que está convencida de que vivió una experiencia espiritual, aún cuando el la sombra comenzó a distorsionarse. "Estaba sacando los brotes, cubriéndolos y poniéndolos en cola, hacía una cruz en la parte inferior cuando vi el rostro, recuerdo que pensé 'Dios mío, podría ser Jesús' ".

En consecuencia, se negó a cocinar la col y llamó a sus hijos; Jack y Michael Harper, de 14 y 10 años, para que presenciaran lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando la verdura dejó de parecerse a Jesús, la pusieron en el contenedor de reciclaje.

"No soy particularmente religiosa, me describiría como muy abierta, disfruto explorando todos los elementos de las religiones y creencias de las personas, así que probablemente me describiría como espiritual ", comentó la madre.

Col con el rostro de Jesús Twitter

Virgen de Guadalupe se aparece en deliciosos taquitos al pastor

Justo en el día en que México celebra a la Virgen de Guadalupe, esta dio prueba de su amor a su pueblo, pues se manifestó de manera inaudita en uno de los que ha sido calificado como el mayor y mejor de sus milagros... en unos tacos al pastor.

Y es que una fotografía en donde se retrata a unos muy antojables tacos de pastor que recibieron un rayito de luz divina al mostrar la imagen de la virgen morena, circuló ampliamente por Internet en 2018. La carne al pastor de los tacos formó perfectamente el cuerpo de la virgen, mientras que el guacamole le sirvió de manto.